Leipzig

Vier mutmaßliche Graffiti-Sprüher sind am Dienstagabend durch die Leipziger Polizei gestellt worden. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, erhielten die Beamten einen Hinweis, dass Unbekannte in der Dieskaustraße Graffiti sprühen und Aufkleber kleben würden. Als die Polizei gegen 21 Uhr eintraf, flüchteten die Verdächtigen.

Die Beamten stellten kurz darauf vier Personen – eine 24-Jährige, sowie zwei 22-jährige Männer und einen 21-Jährigen – in einem Auto fest. Bei einer Durchsuchung fanden sie zwei Kisten mit Aufklebern. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Gegen die vier Tatverdächtigen wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von joka