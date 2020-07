Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Leutzsch hat in der Nacht zu Sonnabend ein Porsche gebrannt. Unbekannte Täter zündeten den an der Rathenaustraße geparkten Sportwagen gegen 0.50 Uhr an. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Bitter für den Eigentümer: Es ist bereits sein zweiter Panamera der in Flammen stand. Bereits vor rund zwei Jahren zündeten Unbekannte einen Wagen an.

Von mro