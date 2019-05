Leipzig

Bei einem Zusammenstoß mit einem Bus ist am Morgen ein Radfahrer in Plagwitz verletzt worden. Die Kollision mit dem Fahrzeug der Leipziger Verkehrsbetriebe ereignete sich um 7.50 Uhr an der Ecke Zschochersche Straße/Industriestraße. An dieser Stelle biegt die Linie 74 links ab.

Unfall an der Ecke Zschocherschen Straße/Industriestraße. Quelle: André Kempner

Nach Angaben der Polizei musste der Radfahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Insbesondere ist unklar, wie schwer die Verletzungen sind und warum es zu diesem Zusammenstoß kam.

Die Busse der Linie 74 wurden kurzzeitig umgeleitet. Inzwischen fahren sie aber wieder wie gewohnt.

Von mro