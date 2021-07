Leipzig

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist die Polizei Leipzig gegen 23.00 Uhr zu einem Einsatz in der Nähe des Flughafens am DHL Hub ausgerückt. Rund 50 Personen hatten sich nach Angaben der Polizei zu einer nicht angekündigten Protestaktion gegen den Ausbau des Flughafens versammelt.

Dabei blockierten die Demonstranten und Demonstrantinnen den DHL Hub, weshalb eine große Anzahl LkW den nicht anfahren konnten, um ihre Fracht zu abzufertigen. Die Beamten und Beamtinnen begannen deshalb mit der Auflösung der Protestaktion. Gegen Mitternacht dauerte der Polizeieinsatz noch an.

