Leipzig

Am Mittwoch- und Donnerstagmorgen stahlen Radfahrer im Leipziger Süden älteren Passantinnen die Handtasche. Wie die Polizei mitteilte, stiegen im ersten Fall eine 91- und eine 93-Jährige gegen 9.45 Uhr am Triftweg aus der Straßenbahn und liefen gemeinsam in Richtung Rübezahlweg.

Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr von hinten an die ältere, sehbehinderte Frau heran und entriss ihr die Tasche. Unverletzt kamen die zwei Frauen in einer Praxis an, von wo die Polizei verständigt wurde. In der Zwischenzeit war der Räuber in Richtung Hirten- und Heinzelmannweg geflüchtet. Laut der 91-Jährigen trug der Mann eine dunkle Hose, Jeansjacke und blaues Basecap.

Weiterer Räuber auf Rad

Ein zweiter Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, erneut gegen 9.45 Uhr, diesmal nahe der Haltestelle Semmelweisstraße/ Kurt-Eisner-Straße. Einer 81-Jährigen wurde hier derart gewalttätig die Handtasche von einem vorbeifahrenden Radfahrer entrissen, dass sie zu Boden stürzte und sich an der Hüfte und Hand verletzte.

Eine Passantin entdeckte die blutende Frau und rief die Polizei sowie einen Rettungswagen. Der Räuber soll in diesem Fall dunkel gekleidet und jung gewesen sein. Die Leipziger Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Raubes und bittet Zeugen, sich in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von lcl