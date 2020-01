Seit Monatsbeginn warten drei junge Männer in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig auf ihren Gerichtstermin – im Gegensatz zu neun weiteren Beschuldigten, die schon kurz nach den Auseinandersetzungen wieder frei gelassen wurden. Warum die drei Männer noch in Untersuchungshaft sitzen, erklärt Staatsanwalt Ricardo Schulz.