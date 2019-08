Leipzig

In Leipzig-Connewitz hat die Polizei am Mittwochabend ein Auto gestoppt, dessen Insassen gesetzeswidrig ihr Bedürfnis nach frischer Luft befriedigten. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hingen mehrere Personen während der Fahrt mit ihren Oberkörpern aus dem Wagen, der zudem mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Ein Zeuge meldete sich deshalb um 22.12 Uhr bei den Beamten. Diese beendeten die Fahrt in der Hildegardstraße.

Bei der Kontrolle des VW Touareg wurden mehrere Verstöße festgestellt. Das Fahrzeug habe sich „nicht in einem vorschriftsmäßigen Zustand befunden“, hieß es. Die Polizei stellte einen Mängelschein für das Fahrwerk und die Abgasanlage aus. Diesen habe der Halter nun abzuarbeiten. Wegen des offensichtlich nicht angelegten Sicherheitsgurts erhielten zwei Insassen ein Bußgeld von jeweils 30 Euro. Anschließend durfte der Touareg seine Fahrt fortsetzen.

Von nöß