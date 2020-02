Ist in Markranstädt ein Feuerteufel unterwegs?

Markranstädt

Beim Brand in einem Markranstädter Mehrfamilienhaus sind in der Nacht von Montag zum Dienstag zehn Menschen verletzt worden. Neun der evakuierten Bewohner des Gebäudes in der Karlstraße 6 mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser nach Leipzig und Borna gebracht werden. Nach Angaben der Polizei befanden sich darunter sechs Kinder. Auch eine Kameradin der Freiwilligen Feuerwehr sei bei dem Einsatz verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Einsatz in der Karlstraße 6. Quelle: Rainer Küster

Alarmierung um 23.21 Uhr

Die Einsatzkräfte waren am Montag gegen 23.21 Uhr aufgrund starker Rauchentwicklung im Treppenhaus des Gebäudes alarmiert worden. Beim Eintreffen stellten die Kameraden nicht nur einen Brandherd fest. Laut Einsatzbericht standen gleich mehrere im Treppenhaus befindliche Abstellräume in Flammen. Zeitgleich mit den einsetzenden Löscharbeiten sei daher die Evakuierung sämtlicher rund 20 Bewohner des Gebäudes erforderlich gewesen. Einige der Mieter in den oberen Etagen konnten nur per Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt waren nach Angaben aus dem Rathaus 53 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Löscharbeiten wurden gegen 0.45 Uhr abgeschlossen.

Ermittler: Vorsätzlich ausgeführte Tat

Wie die Polizei informierte, gehen die Ermittlungsbehörden von einer vorsätzlich ausgeführten Tat aus und ermitteln wegen schwerer Brandstiftung. Dabei seien auch mögliche Zusammenhänge mit vorangegangenen Bränden Gegenstand der Ermittlungen. Bereits am 6. Januar gingen im Hinterhof des Mehrfamilienhauses Karlstraße 6 die Mülltonnen in Flammen auf und am 31. Januar wurde vor einer Wohnungstür im Treppenhaus ein Pappkarton angezündet. Zu einem möglichen Zusammenhang mit dem Brand, bei dem am Sonnabend nur rund 100 Meter entfernt ein Feuer an der Laderampe eines Einkaufsmarktes gelöscht werden musste, äußerte sich die Polizei am Dienstag nicht.

Am Tag danach sicherte die Polizei Spuren. Quelle: André Kempner

Parallelen zu Vorfällen in Lützner Straße

Erst vor wenigen Wochen wurde die Stadt Markranstädt schon einmal von einer Brandserie in Atem gehalten. Im Dezember hatte es ein mutmaßlicher Feuerteufel auf ein Haus in der Lützner Straße abgesehen (die LVZ berichtete). Das Vorgehen dort wies auffällige Ähnlichkeiten mit den jetzt festgestellten Ereignissen in der Karlstraße auf. Auch in der Lützner Straße begann die Serie zunächst mit einem Brand der Mülltonnen und fand dann durch Entfachung eines Feuers vor einer Wohnungstür im Treppenhaus seine Fortsetzung. Insgesamt kam es dort innerhalb von sechs Tagen zu sechs Bränden.

Genesungswünsche des Bürgermeisters

In einer ersten Reaktion der Stadtverwaltung teilte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) am Dienstagvormittag mit, dass er mit der verletzten Kameradin der Markranstädter Feuerwehr gesprochen habe. Ihr gehe es so weit gut und sie könne bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. „Die Stadt Markranstädt bedankt sich vielmals bei den Einsatzkräften für ihr schnelles und professionelles Handeln. Den verletzten Personen wünschen wir schnelle Genesung“, so Spiske. Die unverletzten Bewohner des Hauses seien zwischenzeitlich vorwiegend bei Freunden und Bekannten untergekommen. Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar.

Von Rainer Küster