Leipzig

Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Morgen in Leipzig für starke Verkehrsbehinderungen gesorgt. „Seit 7.40 Uhr wird eine Fahrspur der Jahnallee in Höhe der Willmar-Schwabe-Straße stadteinwärts blockiert“, sagte Polizeisprecherin Therese Leverenz.

Fünf Personen haben sich auf die Straße gesetzt und teilweise mit den Händen angeklebt. Bei dem Prostest geht es um den Umweltschutz.

Die Aktivisten klebten sich an der Straße fest. Quelle: Andre Kempner

“Ich sitze heute hier auf der Straße, da wir mit immer weiter steigenden Emissionen immer schneller in den Klimakollaps rasen. Wir müssen damit aufhören. Daher darf es auch keine Bohrungen nach Öl in der Nordsee geben” erklärt Lina Schinköthe aus Leipzig.

Nicht nur in der Marschnerstraße staute sich der Verkehr. Quelle: Andre Kempner

Fahrzeuge aus dem Westen mussten von der Polizei an der Kreuzung Sportforum/Marschnerstraße umgeleitet werden. Die Folge waren Staus in alle Richtungen. Die Fahrbahn war gegen 9.15 Uhr wieder frei.

Von mro