Leipzig

Ein Hund hat am Dienstagnachmittag einen 21-jährigen Jogger in Leipzig Lindenau gebissen. Der Jogger war gegen 16.10 Uhr auf der Angerstraße unterwegs. Als er in einen Hinterhof lief, griff der Labrador-Mischling den Mann plötzlich an. Wie die Polizei mitteilte, biss ihm der Hund dabei ins Gesäß, obwohl das Tier angeleint war.

Die 43-jährige Hundehalterin entschuldigte sich bei dem Geschädigten und gab an, das Tier habe sich wohl erschrocken. Die Hundehalterin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Von ebu