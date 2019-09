Leipzig

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen einen 15-Jährigen in Leipzig überfallen und mit einem Messer bedroht. Der 15-Jährige saß gegen 9 Uhr auf einem Spielplatz hinter einer Schule am Karl-Heine-Kanal, als ein Jugendlicher auf ihn zukam und aufforderte, sein Handy und Geld herauszugeben. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte er sein Opfer dabei mit einem Messer und griff nach dessen Rucksack.

Als sich der Angegriffene wehrte und nach Hilfe rief, lief eine 27-jährige Joggerin an den beiden vorbei und forderte sie auf, mit der Rangelei aufzuhören. Der Unbekannte ließ von dem 15-Jährigen ab und lief in Richtung Helmholtzstraße davon, wo ein zweiter Unbekannter auf ihn wartete. Gemeinsam verschwanden die beiden.

Zeugen gesucht

Der Angreifer ist schätzungsweise zwischen 13 und 14 Jahren alt, hat eine schmächtige Statur und ist zwischen 1,35 und 1,45 Meter groß. Er trug eine Kapuzenjacke und einen beigen Schal vor dem Gesicht. Er hatte sehr helle Haut und dunkle Augenringe.

Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von ebu