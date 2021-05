Jüdin in Leipzig von Nachbarin bedroht und attackiert: „Du gehörst nicht hierher“

Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Gohlis ist am Montag eine ursprünglich aus Israel stammende junge Frau von einer Anwohnerin offensichtlich antisemitisch beleidigt und attackiert worden. Die Angreiferin soll später sogar versucht haben, gewaltsam in die Wohnung der 26-Jährigen einzudringen. Wie die Leipziger Polizei am Freitag auf Nachfrage der LVZ erklärte, habe der Staatsschutz in diesem Fall inzwischen die Ermittlungen übernommen.

Die junge Frau hatte den Angriff am Mittwoch selbst öffentlich gemacht. Sie empfand ihre Nachbarschaft in der Messestadt bisher immer als sicheren Platz zum Leben, schrieb sie in einem Beitrag in sozialen Netzwerken. Dies habe sich aber geändert, als eine bis dato freundliche Nachbarin sie ansprach und wissen wollte, in welcher Sprache sich die 26-Jährige zuvor mit ihrer Freundin unterhalten habe. Als sie antwortete, auf Hebräisch, habe sich der Ton der Nachbarin schlagartig geändert. „Sie fragte uns, ob wir Juden sind und warum wir hier seien?“, schreibt die junge Frau. Obgleich sie in der Folge auf Abstand zur Nachbarin bedacht gewesen sei, wurde die Situation immer feindlicher.

„Verschwinde sofort aus diesem Land“

Am Montagabend seien aus Feindlichkeit dann offene Aggressionen geworden. Als sie einen Koffer in ihr Auto bringen wollte, wurde sie von der Nachbarin im Hausflur abgepasst, die nun jubilierte: Die Jüdin gehe zurück nach Israel. „Verschwinde sofort aus diesem Land, Du gehörst nicht hierher, Du bist eine Ausländerin“, soll die Nachbarin gerufen und gedroht haben, die Polizei werde sie deportieren. Als die junge Frau kurze Zeit später wieder in ihre Wohnung zurück wollte, habe die Angreiferin demonstrativ die Haustür versperrt, sie gestoßen und weiter bedroht.

Ohne Telefon in der Tasche blieb der 26-Jährigen nichts anderes übrig, als ihre Freundin lautstark von draußen um Hilfe zu rufen, die im Haus wartete. Gemeinsam gelang es, an der Angreiferin vorbei in die eigene Wohnung zu gelangen. Die Nachbarin sei ihnen allerdings gefolgt und habe nun mehr als eine Stunde lang versucht die Wohnungstür aufzubrechen – begleitet von lautstarken Schmähungen. Hilfe von den anderen Nachbarn konnten die beiden jungen Frauen offenbar nicht erwarten. „Das Haus ist komplett bewohnt mit anderen Mietern. Keiner der anderen Nachbarn kam heraus und versuchte zu helfen. Nicht mal einer“, so die 26-Jährige weiter.

Polizei musste mehrfach eingreifen

Trotz mehrerer telefonischer Hilfegesuche bei der Leipziger Polizei habe es über eine Stunde gedauert, bis diese am Gohliser Mietshaus eintraf, schreibt die junge Frau. Nach Intervention seien die Beamten wieder fortgefahren – die Nachbarin habe aber trotzdem noch nicht von der Wohnungstür abgelassen, weiterhin Drohungen gebrüllt und sturmgeklingelt. Erst als die Polizei ein zweites Mal gerufen wurde, beruhigte sich die Situation und die beiden jungen Frauen konnten ihre Wohnung verlassen, um an anderer Stelle zu übernachten.

Eine Polizeisprecherin bestätigte am Freitag, dass die Kollegen am vergangenen Montag gegen 22.30 Uhr zum Mehrfamilienhaus in Gohlis-Süd gerufen worden waren. Im Bericht sei vermerkt worden, „eine 46-jährige Anwohnerin (deutsch)“ habe der jungen Frau den Weg zu ihrer Wohnung versperrt und sich abfällig bezüglich der Herkunft der 26-Jährigen geäußert. „Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung ein.“ Der inzwischen involvierte Staatsschutz prüfe allerdings auch weitere Straftatbestände, so die Sprecherin weiter. Aufgrund noch laufender Ermittlungen seien weitere Auskünfte in dem Fall vorerst nicht möglich.

Die 26-jährige Israelin wird das Ende der Ermittlungen nicht in der Messestadt abwarten. Sie wolle nicht in ihre Leipziger Wohnung zurückkehren, habe inzwischen auch die Stadt gänzlich verlassen, schreibt sie. „Auch 48 Stunden später kann ich noch nicht schlafen oder aufhören an den Vorfall zu denken. Ich habe Angst, bin nervös und verärgert. Wie kann solch ein Angriff sogar 2021 noch passieren?“

