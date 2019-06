Leipzig

Am Mittwochmorgen ist eine Gruppe Jugendlicher in eine Apotheke in der Leipziger Südvorstadt eingebrochen. Wie die Leipziger Polizei mitteilte, hörte ein Anwohner die Übeltäter gegen 5 Uhr lärmen und sprach sie an. Die Gruppe flüchtete daraufhin auf Fahrrädern und der Zeuge alarmierte die Polizei.

Die Jugendlichen hatten offenbar die Eingangstür aufgebrochen und verschiedene Medikamente in kleinen Packungen gestohlen. Was genau fehlt konnte noch nicht festgestellt werden, die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Diebstahls.

