Leipzig

Mehrere Jugendliche haben am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr zwei 17- und 18-Jährige überfallen und wurden wenig später von der Polizei gestellt. Wie die Behörde mitteilte, saßen die zwei Jugendlichen an der Skateranlage am Richard-Wagner-Platz, als die Täter auf sie zukamen und zunächst Zigaretten forderten.

Mit einem Messer drohend forderten sie Geld, Handy und einen Pullover. Als die zwei Angesprochenen die Gegenstände nicht übergaben, entwendete ein Täter ein Portemonnaie. In diesem befand sich ein zweistelliger Geldbetrag.

Bevor die Gruppe verschwand, schlugen mehrere Mitglieder auf die Jugendlichen ein. Die Polizei konnte wenig später vier Personen im Alter von 14, 15, 18, 19 Jahren am Thomaskirchhof stellen. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ausgeraubten blieben unverletzt.

Von fbu