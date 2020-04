Leipzig

In Leipzig hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch vier Randalierer gestellt, die ein Wartehäuschen beschädigt hatten. Gegen 23.45 Uhr hatten Zeugen den Notruf gewählt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach hatten die Jungen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren an der Papiermühlstraße im Stadtteil Stötteritz die Scheiben eines Wartehäuschens eingeschlagen. Eine Streife konnte die Jugendlichen stellen und an die Eltern übergeben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen sie eingeleitet. Wie hoch der Schaden ist, den die Randalierer anrichteten, ist noch unklar.

Anzeige

Von RND/iro