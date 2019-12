Leipzig

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr haben Jugendlich in verschiedenen Straßenbahnwaggons der Linie 3 in der Dieskaustraße in Knautkleeberg-Knauthain randaliert. Laut der Polizei meldete ein Tramfahrer am Samstagabend, dass Unbekannte den mittleren Waggon einer Tram beschädigt haben. Sie traten gegen mehrere Scheiben des Fahrzeugabteils. Insgesamt fünf Scheiben an der hinteren und der mittleren Tür des Waggons wurden dabei komplett zerstört, an der vorderen Fahrzeugtür fehlte ebenfalls eine Scheibe, eine weitere war locker.

Während Polizeibeamte die Anzeige aufnahmen, meldete sich ein weiterer Straßenbahnfahrer, der ebenfalls auf der Linie 3 unterwegs war. Er gab an, dass sich in seinem Fahrzeug eine Gruppe Jugendlicher befunden hätte. Einer von ihnen soll auf Höhe der Haltestelle Huttenstraße gegen eine Tür getreten haben. Es soll sich dabei um einen 18-Jährigen gehandelt haben, der offenbar alkoholisiert war. Zwei Fahrgäste aus der beschädigten Tram konnten den jungen Mann gegenüber den Polizeibeamten anhand einer Beschreibung identifizieren. Ein Sachschaden entstand jedoch nicht.

Von ps