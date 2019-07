Leipzig

Zwei Jugendliche haben in Leipzig auf der Ludwigsburger Straße gegen 17 Uhr einen 22-Jährigen attackiert und bestohlen. Das Opfer hatte sich zuvor mit Freunden an dem Platz vor dem PEP-Center in Grünau an dem dortigen Brunnen getroffen. Als eine Gruppe von rund acht Personen dazustieß, eskalierte die Situation.

Als der Mann den Platz verlassen wollte, um weiteren Provokationen aus dem Weg zu gehen, verfolgten ihn zwei Unbekannte und schlugen ihn zu Boden. Das Opfer verlor dabei sein Handy, schlug mit dem Kopf auf die Pflastersteine und war kurz benommen. Das nutzten die Angreifer offensichtlich aus, um sein Handy zu entwenden. Als der Mann zu sich kam, waren die Täter verschwunden.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Jugendlichen beschrieb der 22-Jährige als groß und schlank mit südländischem Aussehen. Einer soll in etwa 13 Jahre alt sein, schwarze, glatte Haare und leicht schiefe obere Schneidezähne haben. Den anderen Täter schätzt das Opfer auf 16 oder 17 Jahre.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, ist gebeten sich an die Kripo Leipzig auf der Dimitroffstraße 1 zu wenden oder unter: (0341) 966 4 6666.

