Leipzig

Das ging einer Passantin zu weit: Eine Frau rief am Samstagabend im Leipziger Zentrum die Polizei, weil eine Gruppe Jugendlicher vor der Oper den Hitlergruß zeigte. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach stellten sich einige der 18 Jungen und Mädchen gegen 20.13 Uhr mit ausgestrecktem Arm in eindeutiger Pose auf die Treppenstufen des Gebäudes.

Die Passantin fotografierte die Situation und konnte das Beweismaterial den herbeikommenden Beamten vorzeigen. Die Polizei nahm die Personalien der Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren auf und stellte ihnen Platzverweise aus. Zudem wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Von RND/iro