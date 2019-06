Leipzig

Ein 16-jähriger Radfahrer ist in Leipzig-Zentrum von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Jugendliche hatte sich am Mittwoch durch wartende Autos geschlängelt und wurde dabei schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der 16-Jährige gegen 17.40 Uhr auf der Wallstraße unterwegs, als er nach links auf den Marienweg abbiegen wollte. Da an der Stelle der Verkehr stockte, schlängelte er sich durch die Autos. Eine Straßenbahn, die sich auf der Wallstraße näherte, konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem 16-Jährigen zusammen. Der Jugendliche musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Von RND/dpa/iro