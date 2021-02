Leipzig

Gegen einen 15-Jährigen ist am Mittwoch Anzeige erstattet worden, weil er in seiner Wohnung in Böhlitz-Ehrenberg lautstark Musik mit rechtsextremen Texten abgespielt hat. Eine Hausbewohnerin habe die Polizei am späten Abend darüber informiert, dass die Musik auch außerhalb der Wohnung zu hören sei, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Als die Beamten bei dem 15-Jährigen klingelten, gestand er. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von CN