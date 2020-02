Leipzig

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstag in einen Handyladen in Leipzig eingebrochen. Zunächst war er in dem Laden, um dort den leeren Akku seines Smartphones aufladen zu lassen, wie die Polizei mitteilt. Die Ladenbetreiber wollten dem jungen Mann helfen, erklärten jedoch, dass dies einige Zeit dauern würde.

Der 16-Jährige beschloss, außerhalb des Ladens in einem nahe gelegenem Büro darauf zu warten und hatte dabei wohl die Zeit vergessen, so die Polizei. Als er sein Smartphone wieder abholen wollte, hatte der Laden bereits geschlossen. Anstatt auf die Öffnung zu warten, warf der Jugendliche mit einem Stein ein Fenster des Ladens ein, um an sein Gerät zu kommen. Die Ladenbetreiber bemerkten dies und verständigten die Polizei, die den 16-Jährigen aufgriffen.

Von RND/mot