Leipzig

Im Leipziger Westen hat eine Gruppe von etwa 10 bis 15 Jugendlichen am Montagnachmittag zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren die Musikboxen geklaut. Nach Polizeiangaben hielten sie sich in Höhe der Hafenstraße in Schönau auf und hatten die Boxen in ihrer Nähe aufgestellt.

Der ältere der beiden Jungen ging auf die Gruppe zu, um die Herausgabe der Musikboxen von ihnen zu fordern. Sie hatten einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Doch als der 15-Jährige die Gruppe konfrontierte, schlug einer der Jugendlichen mit der flachen Hand auf den Hals des Jungen. Dieser gab an keine Schmerzen oder Verletzungen davongetragen zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Von lcl