Leipzig

Ein 17-Jähriger ist in Leipzig ausgeraubt und verletzt worden. In der Innenstadt verlangten zwei unbekannte Täter am Donnerstagabend von dem Jugendlichen, sein Bargeld herauszugeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als sich der 17-Jährige weigerte, wurde er mit einem Schlagstock zusammengeschlagen. Anschließend stahlen ihm die Täter Bargeld und Zigaretten. Der Jugendliche kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten.

Von RND/dpa