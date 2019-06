Leipzig

Ein Jugendlicher hat am Dienstag eine trockene Wiese unter der Brücke am Viadukt in Leipzig in Brand gesetzt. Eine Gruppe von Jungen und Mädchen hatte sich am Nachmittag gegen 15 Uhr an der Brücke in Leipzig-Möckern aufgehalten, als ein 15-Jähriger aus der Gruppe anfing, mit Deo- und Haarspray zu zündeln. Laut Polizei hatten die anderen Jungs den 15-Jährigen darauf hingewiesen, die gefährliche Spielerei zu unterlassen. Nachdem die Wiese in Brand geriet, versuchte der Junge zunächst das Feuer auszutreten. Als ihm dies nicht geling, machten sich er und die anderen Jungen aus dem Staub.

Die Mädchen aus der Gruppe riefen schließlich die Feuerwehr. Die Kameraden hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei befragte die Kinder, die anschließend wieder nach Hause gehen konnten. Der junge Brandstifter wurde an einer Straßenbahnhaltestelle von den Beamten gestellt. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Von ebu