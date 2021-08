Leipzig

Ein acht Jahre alter Junge ist am Sonntagnachmittag im Leipziger Stadtteil Miltitz nur knapp einem Unglück entgangen. Das Kind sei am Bahnübergang an der Geschwister-Scholl-Straße seinem weggrollenden Fahrrad hinterhergelaufen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Dabei kletterte er unter der hinabgelassenen Schranke hindurch. Der Fahrer eines heranfahrenden Intercitys sah den Jungen und bremste rechtzeitig.

Durch den Halt und die Ermittlungen kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Mehrere Züge hatten eine Verspätung von insgesamt etwa 300 Minuten. „Die Erleichterung über den glücklichen Ausgang war allen Beteiligten anzusehen“, teilte Bundespolizei-Sprecher Jens Damrau mit.

Bundespolizei warnt vor Gefahren an Bahnanlagen

Er wies noch einmal auf die Gefahren an Gleisen, Übergängen und Bahnhöfen hin. Kinder sowie Erwachsene würden diese Gefahr unterschätzen.

„Züge nähern sich heutzutage fast lautlos und können nicht ausweichen“, so die Bundespolizei. Zudem sei der Bremsweg auch bei gleicher Geschwindigkeit deutlich länger als bei einem Auto.

Von jhz