Der Fall sorgte unter Leipziger Juristen für erheblichen Wirbel: Wenige Wochen vor dem Abschluss seines Jura-Studiums ließ ein Referendar plötzlich 20 Bücher aus der Universitätsbibliothek mitgehen. Er setzte seine ganze Karriere aufs Spiel, um die begehrte Fachliteratur bei Ebay-Kleinanzeigen zu verticken. Im Prozess am Amtsgericht gestand der 29-jährige Ibo I. am Freitag seine Taten: „Es war meine Entscheidung, ich bereue es.“

Trotz gewisser Sicherheitsmaßnahmen wurde das Fehlen der Neuauflagen von Handkommentaren aus der Bibliothek Rechtswissenschaft in der Burgstraße eher zufällig bemerkt. Jemand hatte einige der Werke als Angebote bei Ebay entdeckt – auf den Fotos war der Stempel der Bibliothek zu erkennen. Wenig später griff der Rechtsstaat durch, wie sich das der Rechtsreferendar auch nach sieben Jahren Studium offenbar nicht vorstellen konnte. Als Polizeibeamte am 16. Oktober 2019 mit einem Durchsuchungsbeschluss vor seiner Wohnung standen, fiel Ibo I. dem Protokoll zufolge ohnmächtig zu Boden, kam erst nach fünf Sekunden wieder zu sich.

„Das ist in unserem Kulturkreis so“

Rasch kam auch noch eine soziale Ächtung hinzu. Der Fachschaftsrat erklärte, von dem Verhalten schockiert zu sein, ein Professor verbreitete die Geschichte in sozialen Netzwerken. „Es war sehr schnell klar, wer der Referendar ist, um den es geht“, so Verteidiger Denis van Ngoc. „Er war erheblichen Repressalien in den sozialen Netzwerken ausgesetzt.“ Zudem erhielt Ibo I. Hausverbot in allen Bibliotheken der Universität Leipzig. „Auch Freunde wandten sich von mir ab“, berichtete er. Es war buchstäblich der Tiefpunkt einer durchaus hoffnungsvollen Juristenkarriere. Daran sei sein Mandant selbst schuld, fand auch van Ngoc, „da gibt es nichts zu beschönigen“.

Doch wie konnte es so weit kommen? Seit 2012 studierte der gebürtige Armenier in Leipzig, arbeitete sich durch die harte Juristenausbildung, stand kurz vor dem zweiten Staatsexamen. Während der Vorbereitung darauf, sei er auf die Idee gekommen, Fachbücher zu stehlen, räumte er vor Gericht ein. Er habe für Schulden geradestehen müssen, die sein Vater mit einer Autowerkstatt angehäuft hatte. „Wenn der Vater nicht zahlen kann, muss der älteste Sohn dafür aufkommen“, so Ibo I., „das ist in unserem Kulturkreis so.“ Einige der weniger geduldigen Gläubiger hätten ihn deshalb sogar in Leipzig aufgesucht. „Vor diesen Personen musste ich meine Mutter und meine Schwester schützen.“

Polizei verhindert weitere Verkäufe

Mit einer Sporttasche schleppte er an drei Tagen diverse Rechtskommentare aus der Bibliothek nach Hause. Bei rund 1000 Nutzern pro Tag blieb das zunächst unbemerkt. Wenngleich manchem Studenten das Fehlen von Standardwerken durchaus aufgefallen sei, wie der Vorsitzende des zuständigen Fördervereins sagte. So gibt es von einem Kommentar, der für die Examensvorbereitung wichtig ist, nur zehn Exemplare – und das bei rund 4000 Jura-Studenten in Leipzig.

Gleichwohl verkauften sich die verbilligten Werke bei Ebay nicht gerade rasend. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ist gerade mal ein Handel aktenkundig: Am 14. Oktober 2019 wurden zwei Bücher, die jeweils 65 Euro kosten, für 45 Euro veräußert. Der ahnungslose Käufer bekam die Summe später vom Angeklagten zurück. Zu weiteren Verkäufen sei es aufgrund der Wohnungsdurchsuchung nicht gekommen, erklärte Staatsanwältin Jana Friedrich. Abgesehen davon, dass der Plan des Angeklagten offenbar nicht funktionierte: Auf Richterin Ute Fritsch wirkte das Ganze auch etwas unplausibel, da der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt ein Guthaben im fünfstelligen Bereich auf seinem Konto gehabt habe. Geldnot habe demnach nicht bestanden, so Ute Fritsch.

„Wir wollten seine Zukunft nicht zerstören“

Am Ende verurteilte das Gericht Ibo I. wegen Diebstahls und Betrugs zu elf Monaten Haft, ausgesetzt zur Bewährung. „Als Jurist sollten Sie für Gerechtigkeit sorgen und sich nicht selbst ins Unrecht setzen“, sagte die Richterin zum Angeklagten. Die Sanktion liegt knapp unterhalb der Grenze, ab der es berufs- und standesrechtliche Folgen geben würde. „Wir wollten seine Existenz und Zukunft nicht zerstören“, so Ute Fritsch.

Staatsanwältin Jana Friedrich hatte ebenfalls elf Monate beantragt, der Verteidiger zehn. Ibo I., der im Dezember 2019 sein Studium abschloss, muss zudem 2000 Euro an den Förderverein der Bibliothek zahlen – 500 Euro mehr, als er von sich aus zur Wiedergutmachung angeboten hatte. Echter Schaden soll übrigens nicht entstanden sein. Die sichergestellten Bücher konnten wieder in den Bestand der Bibliothek aufgenommen werden.

Von Frank Döring