Leipzig

Es war ein Einbruch wie in einem Actionthriller: Mit einem Auto hatten Profigangster in der Nacht zum 20. April dieses Jahres den gesicherten Eingang des Juweliergeschäftes in der Leipziger Petersstraße durchbrochen und einen Millionencoup gelandet. Doch was ist aus dem spektakulären Fall eigentlich geworden? Acht Monate später sind nach Angaben der Leipziger Polizei die gesuchten Täter noch immer unbekannt und viele Fragen offen.

Vom Blitzeinbruch bei einem Juwelier in der Leipziger Petersstraße hat die Polizei Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die Täter rasten mit einem Auto in den Eingang des Ladens, zerschlugen die Vitrinen und räumten diese innerhalb von Minuten aus. Quelle: Polizei Leipzig

Die letzte heiße Spur stammt aus Polen. Dort sind die Sicherheitsbehörden seit Längerem Banden auf der Spur, die europaweit agieren und mit einem vergleichbaren Modus Operandi auf Beutezug gehen. So waren Anfang Februar Schmuckdiebe in ein Juweliergeschäft in Hannover gerast. Der Wert ihrer Beute lag im sechsstelligen Bereich. Vergleichbare Einbrüche gab es zuletzt unter anderem auch in Bamberg, Frankfurt/Main und Stuttgart. Kurz nach dem Coup in Leipzig nahmen Einsatzkräfte in der Ortschaft Tolkmicko in der Woiwodschaft Ermland-Masuren fünf Männer bei einem Geschäft mit Luxusuhren fest.

Der Zugriff stand nicht im Zusammenhang mit der Tat in Leipzig, sondern fußte auf eigenen Ermittlungen. Und doch war wenig später klar: Die bei den Tatverdächtigen sichergestellten Uhren stammen aus der in Leipzig verschwundenen Beute. Mehr als die Hälfte des entwendeten Diebesgutes sei gefunden und eindeutig anhand Seriennummern und Etiketten zugeordnet, teilte die Polizei damals mit.

Diebesgut noch nicht in Deutschland

Doch ein Teil der erbeuteten Ware ist offenbar noch immer verschwunden. „Aktuell liegen keine Erkenntnisse über weitere aufgefundene Gegenstände vor, die aus dem Einbruch stammen“, sagte Polizeisprecherin Therese Leverenz auf Anfrage der LVZ. Das von polnischen Einsatzkräften entdeckte Diebesgut blieb zunächst vor Ort, um es dokumentarisch und spurentechnisch zu untersuchen. Ein anschließender Rücktransport nach Deutschland mit einem Spezialunternehmen ist eine Option, aber noch nicht erfolgt. „Nach aktuellem Stand liegen keine Erkenntnisse über eine Überführung des sichergestellten Diebesgutes vor“, erklärte Leverenz.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort, doch die Täter sind noch immer unbekannt. Quelle: André Kempner

Noch nicht umfassend aufgeklärt ist zudem, ob jene fünf Verdächtigen, die in Polen wegen Hehlerei festgenommen worden waren, auch hinter dem filmreifen Einbruch in Leipzigs Innenstadt stecken. Da es keinen Nachweis für deren Tatbeteiligung gab, hatte die Leipziger Polizei ihr Ermittlungsverfahren zunächst gegen Unbekannt geführt. Sobald die Männer auch wegen des Juwelier-Coups unter Tatverdacht stehen würden, könnte deren Auslieferung beantragt werden. Doch soweit ist der Fall nach Angaben der Polizei noch nicht gediehen. „Zum Zweck des Informationsaustausches hierzu wurde ein justizielles Rechtshilfeersuchen gestellt“, teilte Leverenz mit. „Die Ermittlungen dauern an.“

Drei vermummte Einbrecher

Aufgrund der Aufnahmen aus Überwachungskameras geht die Leipziger Kripo von drei Einbrechern aus. Die vermummten Ganoven waren in der Nacht zum 20. April kurz vor vier Uhr mit zwei gestohlenen Autos durch die Mädler-/Messehofpassage zum Tatort gefahren. In der Petersstraße rammten sie mit einem Skoda das Sicherheitsrolltor des Geschäfts auf, zerschlugen mit Zimmermannshammer und Fäustel die Vitrinen in dem Geschäft in der Petersstraße, flohen schließlich mit einem weißen Mazda CX-5 wieder durch die Passage. Den Fluchtwagen und einen zweiten Mazda ließen die Täter an der Anton-Bruckner-Allee zurück. Hier wurde auch eine DNA-Spur gesichert.

Kaum Hinweise auf Fahndungsaufruf

Doch auch dies verhalf der Suche nach den Tätern nicht zum Durchbruch. Nach einem umfangreichen Fahndungsaufruf der Polizei waren lediglich fünf Zeugenhinweise eingegangen – die allesamt keinen Bezug zur Tat hatten. Auch im Zuge der MDR-Sendung „Kripo live“ seien keine weiteren Hinweise gekommen, so Leverenz. Wie es aussieht, hat niemand beobachtet, wie die Einbrecher vorher das Umfeld des Juweliers und angrenzende Passagen ausspionierten. Die gesuchten Männer – sie bleiben verschwunden. Und mit ihnen etwa die Hälfte ihres Millionendiebstahls.

Von Frank Döring