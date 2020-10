Kein illegales Rennen in Leipzig: Freispruch für Motorradfahrer

Leipzig

Hat sich ein Motorradfahrer im Leipziger Südosten ein illegales Rennen mit der Polizei geliefert? Um diese heikle Frage drehte sich am Montag ein Prozess am Amtsgericht. Ein 29-jähriger Mann sollte wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit 2000 Euro Strafe und zwölf Monaten Fahrerlaubnisentzug büßen. Gegen diesen Strafbefehl legte er jedoch Einspruch ein, sodass die Justiz den Fall öffentlich verhandelte.

Polizei zeigte Fahrer an

„Die Vorwürfe entsprechen nicht der Realität“, sagte Verteidigerin Daniela Jakobi. Die Staatsanwaltschaft lastete ihrem Mandanten an, dass er sich am 5. Juli 2018 auf einer Ducati in der Zweinaundorfer Straße „mit überhöhter Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegte, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“. Als die Polizei den Kradfahrer kontrollieren wollte, sei er mit Tempo 80 bis 100 durch bewohntes Gebiet gerast und habe trotz Gegenverkehrs überholt. Erst am Bahnübergang Mölkau habe er gestoppt. Zwei Polizisten hatten beobachtet, dass er ein Stück weit nur auf dem Hinterrad fuhr, ihn verfolgt und angezeigt.

Auch Haftstrafe droht

Hintergrund war der erst Ende 2017 eingeführte Paragraf 315d des Strafgesetzbuches, berichtete einer der Beamten vor Gericht. Der Gesetzgeber hatte damit auf zunehmend schwere und auch tödliche Unfälle bei illegalen Rennen in der sogenannten Raser-Szene reagiert. Gerichte stellten danach klar, dass auch die Flucht vor der Polizei dem neuen Straftatbestand unterliegen kann. Wer sich einer Kontrolle entzieht und flieht, riskiert eine hohe Geldstrafe oder sogar eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Zuvor wurden Straßenrennen lediglich als Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Ihr Mandant, so die Verteidigerin weiter, habe an jenem Tag „den Streifenwagen weder gesehen noch gehört“, als er Gas gab. Möglicherweise sei seine Geschwindigkeit „ein kleines bisschen überhöht“ gewesen, als er angesichts einer gerade auf Grün schaltenden Ampel an einem Pkw vorbeifuhr. Der Angeklagte sprach von Tempo 65.

Fahrzeug gestohlen?

Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der Fahrer die Maschine gestohlen hat. Doch das 150 PS starke Gefährt gehört dem 29-Jährigen. Seiner Anwältin zufolge ist er auch Mitglied eines Motorsportvereins und auf ausgewiesenen Rennstrecken mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs. An dem fraglichen Tag, so ergaben Tests vor Ort, hatte er weder Alkohol noch Drogen intus.

Richterin: „Vage Vermutungen“

Die Staatsanwaltschaft rückte vom Anklagevorwurf ab. Der Tatbestand sei nicht erfüllt, zumal auch niemand gefährdet wurde. Und eine Ordnungswidrigkeit wegen überhöhter Geschwindigkeit sei verjährt. Amtsrichterin Gudrun Engelhardt sprach – wie von Staatsanwaltschaft und Verteidigung beantragt – den Angeklagten vom Vorwurf des verbotenen Rennens frei. Es gebe nur „vage Vermutungen zum Tempo“ des Ducati-Fahrers. Die Polizisten hatten die Geschwindigkeit lediglich geschätzt. Für etwa eine Woche hatte der Kradfahrer damals seinen Führerschein abgeben müssen. Vor Gericht verzichtete er aber auf eine Entschädigung.

Von Sabine Kreuz