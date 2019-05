Leipzig

Einsatz für die Feuerwehr am Montagabend in Grünau: Im Keller eines Mehrfamilienhaus an der Ringstraße kam es gegen 20 Uhr zu einem Brand. Laut Polizei mussten die Einsatzkräfte mehrere Kellerboxen löschen, die in Flammen standen. In Folge des Brandes gab es in dem Haus eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus. Auch die Nachbarhäuser waren betroffen – über Versorgungsschächte zog der Qualm in die umliegenden Gebäude.

Zur Galerie In der Ringstraße in Grünau stand ein Keller in Flammen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Allerdings wurde die Stromleitung des Hauses beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

Unklar ist auch noch, wie es zu dem Brand kam. Die Einsatzkräfte konnten allerdings feststellen, dass der Brand von einer der Kellerboxen ausgegangen war. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von luc