Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A14 östlich von Leipzig

Ein Unfall auf der A14 östlich von Leipzig hat am Freitagnachmittag zu einem kilometerlangen Stau in Fahrtrichtung Dresden geführt. Wie eine Sprecherin der Leipziger Polizei sagte, waren drei Autos in den Unfall zwischen dem Dreieck Parthenaue und Naunhof verwickelt. Wie es am späten Abend hieß, war der Unfall die Folge eines Ausweichmanövers, nachdem ein Pkw stark bremste. Nach Angaben der Feuerwehr wurden eine 70-Jährige, ein 67-Jähriger und 30-Jähriger verletzt.

Nach dem Unfall war lediglich der Standstreifen befahrbar. Es kam zu einem kilometerlangen Stau, der am frühen Abend auf der A14 bis hinter die Anschlussstelle Leipzig-Ost zurückreichte. Auch auf der A38 staute es sich bis auf Höhe Seifertshain.

