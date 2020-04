Kind bei Explosion am Plagwitzer Bahnhof in Leipzig verletzt

Leipzig

Bei einer Explosion am Plagwitzer Bahnhof in Leipzig ist am Mittwochnachmittag ein sechs Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, seien die Einsatzkräfte gegen 17.45 Uhr zu dem ehemaligen Bahngelände an der Engertstraße gerufen worden. „Mehrere Kinder haben dort gespielt. Dabei ist vermutlich eine Spraydose explodiert“, sagte Diana Mann aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei auf Anfrage von LVZ.de.

Nach ersten Informationen sollen die Kinder versucht haben, in der Nähe einer Baracke eine Dose mit einem Feuerzeug anzuzünden. Dabei habe es möglicherweise die Explosion gegeben. Das sechs Jahre alte Kind wurde dabei erheblich an der Hand verletzt und musste in die Notaufnahme der Uniklinik gebracht werden, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle berichtete. Die Eltern seien informiert worden. Auch ein Notarzt und die Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz.

Von nöß