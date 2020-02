Leipzig

Ein drei Jahre altes Kind ist in Leipzig mitsamt seines Kindersitzes aus einem fahrenden Auto gefallen. Der kleine Junge erlitt bei dem Unfall am Sonntag Gesichtsverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Augenzeugen hätten berichtet, dass sich beim Abbiegen eines Wagens auf der Prager Straße im Stadtteil Reudnitz-Thonberg plötzlich eine der hinteren Türen geöffnet habe und das Kind in dem Kindersitz auf die Straße stürzte. Der Fahrer hielt an, stieg aus und setzte das Kind wieder ins Fahrzeug. Laut Augenzeugen soll der Junge im Gesicht geblutet haben.

Eine Zeugin stellte sich daraufhin vor den Wagen, um den Mann an der Weiterfahrt zu hindern, musste den Angaben zufolge aber zur Seite springen, weil der Fahrer auf sie zufuhr. Ähnlich sei es einem Radfahrer ergangen, der den Wagen ebenfalls habe aufhalten wollen. Die Polizei konnte schließlich anhand des Nummernschilds die 31-jährige Halterin des Fahrzeugs ermitteln, deren 36-jähriger Mann das Auto gelenkt hatte. Dieser gab an, sein Sohn habe die Tür während der Fahrt selbst geöffnet. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von ps/dpa