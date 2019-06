Leipzig

Am Sonntagabend hat ein Schäferhund eine Dreijährige in der Uranusstraße in Grünau attackiert. Das Mädchen war mit ihrem Vater gegen 18 Uhr unterwegs, als der Hund ohne Vorwarnung oder erkennbaren Grund zubiss.

Wie die Polizei mitteilte, biss das Tier dem Mädchen in den Oberkörper und ins Bein. Die Dreijährige wurde dabei verletzt und musste behandelt werden. Warum der Hund das Mädchen attackiert hat, blieb vorerst unklar. Gegen den 65-jährigen Hundehalter ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von ebu