Leipzig

Großeinsatz im Leipziger Nordwesten: Am Freitagnachmittag haben Hinweise zu einem mutmaßlich bewaffneten Mann in Leutzsch Spezialkräfte der Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. Gegen 16.15 Uhr seien telefonisch mehrere Anrufe zu einer vermummten Person mit Pistole eingegangen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums auf LVZ-Anfrage.

Umgehend rückte ein Team für lebensbedrohliche Einsatzlagen („lebEL“) zur Ecke Franz-Flemming-/ Georg-Schwarz-Straße aus. Nach Zeugenangaben soll die etwa 1,70 Meter große, schlanke und mit kurzer Hose und T-Shirt bekleidete Person in ein Haus gegangen sein.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem mutmaßlich Bewaffneten jedoch offenbar um ein spielendes Kind. Die Waffe sei eine Spielzeugpistole gewesen, so Marc Lössner aus dem Polizei-Lagezentrum. Darauf hätten weitere Augenzeugenberichte hingedeutet, in denen von einem orangenen Objekt im Lauf der Waffe die Rede war. Die Polizei war am späten Nachmittag noch vor Ort noch im Einsatz, um die Lage aufzuklären.

Von nöß