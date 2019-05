Leipzig

Ein Busfahrer hat am Dienstagmittag einen 12-jährigen Jungen bei der Einfahrt in eine Haltestelle auf der Löbauer Straße in Schönefeld angefahren. In dem Bereich hatten zuvor mehrere Kinder gespielt. Der 12-Jährige sei dabei unvermittelt auf die Fahrbahn gerannt, heißt es in einer Polizeimitteilung. Obwohl der 54-jährige Busfahrer stark bremste, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Aufgrund der starken Bremsung kippte ein Kinderwagen im Bus um. Das darin befindliche einjährige Mädchen wurde verletzte und musste ebenso wie der Junge ins Krankenhaus gebracht werden.

Von ebu