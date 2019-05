Leipzig

Laut Polizeiangaben hat ein neunjähriger Junge am Donnerstagnachmittag in Leipzig-Stötteritz die Kommandant-Prendel-Allee überqueren wollen und ist anschließend leicht verletzt in der Kinderklinik gelandet. Ein 24-jähriger Autofahrer übersah den Jungen und überrollte mit dem linken Hinterreifen seines Fahrzeugs den Kinderfuß.

Auf der Gegenfahrbahn hatten die Autos verkehrsbedingt gehalten, als der Neunjährige zwischen ihnen hervortrat. Sein linker Fuß wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sodass er ambulant behandelt werden musste. Seine Mutter wurde in Kenntnis gesetzt und der 24-jährige Autofahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Von lcl