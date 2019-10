Leipzig

Bei einem Unfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Kleinbus im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig ist am Mittwochabend eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 50 Jahre alte Fahrer des Transporters gegen 22 Uhr ein rotes Ampelsignal nicht beachtet. Zur gleichen Zeit bog ein Lastwagen von Günthersdorf kommend nach links in Richtung Schkeuditz ab. Dabei fuhr der Kleinbus in die Seite des Sattelzuges. Dabei wurde der Fahrer des Transporters verletzt und erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 62 Jahre alte LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Da der Kleinbus den Lastwagen in Höhe der Diesel-Tanks erfasst hatte, traten aus beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe aus. Diese mussten von der Feuerwehr gebunden werden. Überdies blockierte der schräg stehende Sattelauflieger die Kreuzung. In der Folge kam es zu Straßensperrungen in dem Bereich. Zeitweise staute sich der Verkehr.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

joka