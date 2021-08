Kleinkraftrad brennt in Leipzig: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Leipzig

In Leipzig musste in der Nacht die Feuerwehr wegen eines brennenden Kleinkraftrades ausrücken. Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem in Flammen stehenden Moped gerufen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug schnell löschen. Nach Angaben der Polizei lag das Kleinkraftrad am Boden. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass Unbekannte ausgelaufenen Kraftstoff angezündet und so das Feuer entfacht hatten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Von RND