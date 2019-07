Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Grünau-Mitte ist am Mittwochabend ein Kleinwagen ausgebrannt. Der Peugeot 208, der in der Potschkaustraße abgestellt war, ging nach Polizeiangaben gegen 22.15 Uhr in Flammen auf und wurde dabei komplett zerstört. Es entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Das Feuer sei am linken Vorderrad ausgebrochen, was auf eine vorsätzliche Tat hindeute, so ein Sprecher. Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es aktuell nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Von nöß