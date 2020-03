Leipzig

Beim Bouldern ist ein Mann am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr in Leipzig in drei Meter Tiefe gestürzt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte LVZ.de, dass der Mann zuvor am Hochufer der Parthe herumkletterte und schließlich stürzte.

Bei seinem Sturz an der Straßenecke Kurt-Schumacher-Straße und Berliner Straße verletzte er sich das Sprunggelenk, sodass die Feuerwehr und Rettungsdienste gerufen werden mussten. Mit einer Schleifkorbtrage holten die Kameraden von der Höhenrettung den Mann vom Ufer des Flussbettes hoch auf die Straße und brachten ihn in eine Klinik.

Von lcl