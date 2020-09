Leipzig

Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Montag in die Schwantesstraße gerufen. Zunächst hatte es in der Wohnung des Hauses gegen 2 Uhr einen lauten Knall gegeben – dann brannte es.

Die Einsatzkräfte brachten 14 Menschen aus ihren Wohnungen. Es werde Brandstiftung vermutet, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, teilte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen mit. Die meisten Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in das Haus zurückkehren. Die Wohnung, in der es gebrannt hatte, bleibt allerdings vorerst unbewohnbar. Zur genauen Ursache werde ermittelt.

Von RND