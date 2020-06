Körperverletzung und Diebstahl am Cospudener See

Markleeberg

Am Donnerstagabend haben Unbekannte einen 19-Jährigen am Nordstrand des Cospudener Sees verletzt und bestohlen. Der junge Mann war gegen 23.30 Uhr mit Freunden im Bereich der Brücke am Nordstrand unterwegs, als eine circa 15-köpfige Gruppe die Freunde angriff. Laut Polizei war die Stimmung bereits beim ersten Kontakt angespannt, bevor der 19-Jährige von einer Person aus der Gruppe in den Schwitzkasten genommen wurde. Er konnte sich aus dem Griff lösen. Der Angreifer und seine Bekannten flohen. Später stellte der Geschädigte fest, dass sein Beutel fehlte.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße oder unter der Telefonnummer: (0341) 3030 0 zu melden.

Von ebu