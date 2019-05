Leipzig

Ein 28-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen im Leipziger Osten von einem Unbekannten angegriffen worden. Die beiden Männer sollen sich laut Polizeiangaben zwar vom Sehen her kennen, ein Motiv des Täters ist jedoch bislang unklar.

Zwei Polizeistreifen bemerkten das Opfer, als es sich den Oberarm hielt und leicht gekrümmt gegen 7.25 Uhr an einer Hauseingangstür stand. Der 28-Jährige hatte vor einem noch geschlossenen Supermarkt nahe der Konradstraße gestanden, um sich einen Kaffee zu kaufen. Plötzlich habe der Täter ihm mit einem spitzen Gegenstand in den Oberarm gestochen. Bevor er wieder verschwand, schlug er dem 28-Jährigen noch mit der Faust ins Gesicht.

Der Verletzte wurde zunächst vor Ort behandelt und anschließend zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er soll jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten haben. Die Leipziger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig sowie telefonisch unter der (0341) 96 63 42 24 entgegen.

Von lcl