Kollision mit Straßenbahn – Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Leipzig

Schwere Verletzungen hat am Montagabend gegen 18.45 Uhr ein 54-Jähriger im Leipziger Stadtteil Schönau erlitten. Der Mann versuchte laut Polizeiangaben, in seinem Rollstuhl auf Höhe der Haltestelle „Schönauer Ring“ die Lützner Straße zu überqueren. Dabei übersah er eine herannahende Tram der Linie 8. Deren Fahrer leitete zwar eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Rollstuhlfahrer musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Von anzi