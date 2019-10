Leipzig

Ein 14-Jähriger ist am Sonntagabend von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und geschlagen worden. Der Junge war gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs als sich die noch Unbekannten Täter ihm in der Bockstraße in Probstheida in den Weg stellten und auf ihn einschlugen.

Dem Jungen gelang zunächst die Flucht, doch an der Kommandant-Prendel-Allee holten die Jugendlichen ihr Opfer ein und raubten ihm sein Handy, eine Geldbörse und Kopfhörer.

Zeuge verfolgt Jugendlichen auf gestohlenem Fahrrad

Als mehrere Zeugen dem Jungen zur Hilfe eilten, ließen die Täter Geldbörse und Handy zurück. Einer der Beobachter verfolgte einen der Jugendlichen auf dem zuvor gestohlenen Fahrrad – ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei sucht nun die Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0341 96646666 zu melden.

Von RND