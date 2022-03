Leipzig

In Leipzig-Connewitz sind bei Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag Polizisten mit Steinen beworfen und Barrikaden angezündet worden. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich gegen 0.50 Uhr etwa 100 Menschen auf der Wolfgang-Heinze-Straße in Höhe des Herderparks. Sie setzten Absperrmaterialien, Mülltonnen und Unrat in Brand. Auch Pyrotechnik wurde entzündet.

Die Feuerwehr löschte die Flammen unter Polizeischutz. Dabei seien Steine auf die Einsatzkräfte geflogen. Verletzt wurde niemand. Festnahmen gab es nicht.

Durch die brennenden Mülltonnen wurden die Gleise der Straßenbahn mit geschmolzenem Kunststoff verklebt. Auch die die Stadtreinigung musste deshalb in der Nacht anrücken. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Es werde wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

Von nöß