Krawalle von Abschiebungsgegnern in Leipzig: Landgericht bestätigt Freispruch

Leipzig

Auch in der zweiten Instanz konnte sich die Staatsanwaltschaft nicht durchsetzen: Nach den massiven Ausschreitungen von Abschiebungsgegnern vor knapp zwei Jahren im Leipziger Osten hat das Landgericht einen Tunesier vom Vorwurf des Landfriedensbruchs freigesprochen. Für die 4. Strafkammer blieben trotz einer erneuten umfassenden Beweisaufnahme zu viele Widersprüche offen.

Polizeieinsatz bei Protesten gegen eine Abschiebung in der Leipziger Hildegardstraße. Quelle: Christian Neffe

Aymen B. (27) soll nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden an den Angriffen auf Polizeibeamte am 9. Juli 2019 im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf beteiligt gewesen sein. Damals hatten Teile der linken Szene gewaltsam versucht, die zwangsweise Ausreise eines 23-jährigen Syrers nach Spanien zu verhindern. Wie Polizisten vor Gericht aussagten, wurden sie mit Pflastersteinen, Glasflaschen und auch Erbrochenem attackiert. Nach Behördenangaben wurden bei diesen Ausschreitungen in der Hildegardstraße acht Beamte verletzt und elf Dienstfahrzeuge beschädigt. Trotz der Blockaden von rund 500 Abschiebegegnern war es den bis zu 70 Einsatzkräften schließlich gelungen, den Syrer, dessen Asylantrag in Deutschland abgelehnt und der schon 2017 zur Ausreise aufgefordert worden war, zum Revier Leipzig-Nord zu bringen.

Staatsanwaltschaft fordert härtere Strafe

Allerdings hielt es bereits das Amtsgericht für keineswegs erwiesen, dass der alleinerziehende Nordafrikaner an den Angriffen auf Einsatzkräfte beteiligt war. Voriges Jahr war Aymen B. daher weitgehend freigesprochen worden. Lediglich eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen à zehn Euro wurde fällig, weil er einen Polizisten nach der Festnahme beleidigt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft begnügte sich damit allerdings nicht und ging dagegen in Berufung. Das Angebot der Behörde zum Auftakt der Berufungsverhandlung: Bei einem Geständnis könne Aymen B. mit einer Bewährungsstrafe rechnen. Zudem würden weitere anhängige Verfahren mit weniger schweren Tatvorwürfen eingestellt. Diesem Ansinnen war Verteidiger Curt-Matthias Engel jedoch entgegengetreten: Sein Mandant habe mehrfach bestätigt, unschuldig zu sein.

Zeugenaussagen widersprüchlich

Andere Erkenntnisse förderte auch die erneute Beweisaufnahme nicht zutage. So identifizierte ein Bereitschaftspolizist, der bei den Ausschreitungen selbst von einer Flasche getroffen worden war, den Angeklagten als eine Art Rädelsführer, der in der Tatnacht mit einem weißen Adidas-Shirt bekleidet gewesen sei, Beamte angegriffen und die Masse angeheizt habe. Lichtbilder von Aymen B. nach dessen Festnahme zeigten allerdings: Der Tunesier trug damals kein solches Shirt. Schließlich revidierte der Beamte seine Aussage.

Ähnliche Erfahrungen mit Zeugenaussagen hatte schon das Amtsgericht gesammelt. Dort identifizierte ein verdeckter Ermittler den Nordafrikaner als Steine- und Flaschenwerfer. Er konnte jedoch aufgrund einer fehlenden Aussagegenehmigung nicht detailliert vernommen werden. Ungeklärt blieb daher, aus welcher Entfernung er den Angeklagten beobachtet haben will und wie gut die Sichtverhältnisse nachts in dieser engen Straße waren. Nach Meinung des Amtsgerichts war all dies nicht geeignet, einen zweifelsfreien Schuldnachweis zu führen.

Zweites Verfahren abgetrennt

Diese Widersprüche waren nach Auffassung der 4. Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Karen Aust auch in der zweiten Instanz nicht überwunden. Daher wurde die Berufung der Staatsanwaltschaft verworfen, das Urteil des Amtsgerichts bleibt somit bestehen.

Das Verfahren gegen den ursprünglichen Mitangeklagten Artyom K. (22) war abgetrennt worden. Er wurde am Amtsgericht wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und gemeinschaftlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu 18 Monaten Haft, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Doch dessen Verteidigung hatte Gerichtsangaben zufolge dagegen Rechtsmittel eingelegt.

Von Frank Döring