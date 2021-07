Krypto-Handys und massive Drogendeals in Leipzig: Sind die einzigen Beweise nutzlos?

Leipzig

Er soll innerhalb weniger Wochen Drogen im Wert von fast einer halben Million Euro verkauft haben: Ein 28-jähriger Leipziger muss sich seit Montag wegen mutmaßlicher Rauschgiftdeals im großen Stil vor dem Landgericht verantworten. Die Beweise gegen ihn basieren wie in vergleichbaren Fällen in den vergangenen Tagen auf Chats eines gehackten Kriminellen-Netzwerks. Doch genau dies ist auch in diesem Verfahren ein Problem.

Drei Taten umfasst die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Jean-Pierre I.: So soll er am 27. März 2020 zehn Kilogramm Metamphetamin gekauft haben. Die auch als Crystal bekannte Substanz ist der Kriminalstatistik zufolge nach Cannabis die in Leipzig am häufigsten verbreitete Droge. 110 000 Euro habe Jean-Pierre I. dafür bezahlt, so die Anklagebehörde. Bereits am nächsten Tag habe er die Ladung an einen Komplizen im Stadtteil Eutritzsch für 125 000 Euro wieder verkauft.

Crystal für 247 000 Euro

Der nächste Deal ging nach Erkenntnissen der Ermittler schon am 6. April über die Bühne: Ankauf von rund 23 Kilogramm Metamphetamin für mehr als 247 000 Euro, Weiterverkauf mit Gewinn in mehreren Tranchen ab 8. April. Zwischen dem 17. und 21. April sei dann mit weiteren sieben Kilogramm der Droge gehandelt worden, so die Staatsanwaltschaft. Bei den Übergabeterminen hätten sich die Dealer zumeist ihrer Kuriere bedient.

Die Beweislage gilt als erdrückend, da deutsche Ermittler nach einem Spähangriff der französischen Behörden auf die Firma EnchroChat Zugriff auf Chatprotokolle der Organisierten Kriminalität bekamen. EnchroChat hatte seiner auf Diskretion bedachten Kundschaft für stattliche Abo-Preise Krypto-Handys angeboten, auf die Ermittler keinen Zugriff haben sollten. Entsprechend offenherzig soll die Kommunikation der Schwerkriminellen über die geheimen Kanäle abgelaufen sein. Durch den Hack gelangten Spezialisten an Daten von mehr als 32 000 solcher Krypto-Handys in ganz Europa.

Angeklagter schweigt zum Auftakt

Doch dürfen diese Daten in Gerichtsverfahren überhaupt verwendet werden? Auch die Verteidiger von Jean-Pierre I. argumentierten zum Prozessauftakt vor der 8. Strafkammer für ein Verwertungsverbot. Rechtsanwalt Carsten Brunzel beantragte eine Einstellung des Verfahrens, seine Kollegin Daniela Gabler für eine Aussetzung, etwa bis französische Gerichte dazu eine Entscheidung getroffen haben.

Ein Hauptargument gegen das Nutzen der Chat-Verläufe: Der behördliche Hackerangriff auf die Kryptofirma sei anlasslos und ohne Anfangsverdacht erfolgt, verstoße daher gegen rechtsstaatliche Grundsätze. Erste Beschlüsse von Oberlandesgerichten zielten darauf ab, dass die über EnchroChat ausgetauschte Kommunikation im Strafverfahren dennoch als Beweismittel zulässig seien. Doch Anfang Juli lehnte das Landgericht Berlin die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen einen 31-jährigen Drogendealer ab, da aus Sicht der Richter die Daten aus entschlüsselten EncroChat-Nachrichten einem generellen Verwertungsverbot unterliegen würden.

Letztlich wären davon auch etliche andere Verfahren betroffen. Allein am Leipziger Landgericht sind derzeit zehn EnchroChat-Prozesse anhängig, mindestens 30 Fälle sollen noch bei der Staatsanwaltschaft liegen. Andere Beweise als die umstrittenen Chats gibt es auch im aktuellen Verfahren offenbar nicht. Jean-Pierre I. äußerte sich bisher nicht zu den Tatvorwürfen. Potenzielle Zeugen machten reihenweise von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, da sie sich teilweise selbst Strafverfahren ausgesetzt sehen.

Von Frank Döring