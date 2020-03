Leipzig

Ungewöhnliche Beute: Einbrecher haben in Leipzig zwei fast komplette, originalverpackte Küchen gestohlen. Das teilte die Leipziger Polizei am Dienstag mit. Demnach waren die Unbekannten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in ein Mehrfamilienhaus in der Lößniger Straße eingedrungen, in dem in naher Zukunft ein Küchenstudio entstehen soll.

Die Diebe brachen laut Polizei eine Tür auf und entwendeten die beiden Küchen, die einen fünfstelligen Gesamtwert hatten. Im Hausflur ließen sie einige Teile zurück. „Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden, oder die Transportkapazität nicht ausgereicht hatte, blieb unklar“, teilte die Behörde mit. Es wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Von CN