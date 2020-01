Leipzig

Einsatz für die Rettungskräfte in der Innenstadt: Am Montagnachmittag vermeldete die Leipziger Feuerwehr einen Gefahrguteinsatz in der City. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher, dass in einem Café in der Grimmaischen Straße wohl Kühlmittel aus der Decke ausgetreten sei. Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich vermutlich um Glykol. Acht Kameraden der Leipziger Feuerwehr waren vor Ort, ebenso ein ABC-Fachberater. Weitere Details folgen im Laufe des Abends.

Von CN